Mit dem Schmutzigen Donnerstag ist die Fastnacht in ihre heiße Phase gestartet. Damit Sie bestens mit (unnützem) Wissen rund um die fünfte Jahreszeit ausgestattet sind, gibt es auf ka-news das Faschings-Quiz!

Wie heißt die älteste noch bestehende Karlsruher Karnevalsgesellschaft? Und unter welchem Motto steht nochmal der diesjährige Umzug, der am Faschingsdienstag durch die Karlsruher Innenstadt zieht? Diese und noch weitere Fragen haben wir in diesem Quiz zusammengestellt. Damit kann beim nächsten Small-Talk an der Umzugsstrecke nichts mehr schief gehen: