Karneval

Zum Saisonstart sollten sich Karnevalsfans warm anziehen: Das Wetter wird nasskalt und ungemütlich.Und das wird wohl nötig sein: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es nasskalt und ungemütlich - mit Temperaturen um drei Grad und leichtem Regen.

Ratsam sind also typische Draußen-Kostüme wie Eisbär und Tiger, oder eine warme Jacke unter der Verkleidung. Nicht angesagt sind dagegen Horror-Clowns: Taucht Jemand mit einer solchen Maske auf, muss er zum Beispiel in Köln damit rechnen kontrolliert zu werden oder wird bei einzelnen Veranstaltungen gar nicht erst eingelassen.

Garden und jede Menge Programm

Auf dem Kölner Heumarkt in der Altstadt wird Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Countdown herunterzählen und die Session offiziell eröffnen. Dann stellt sich das neue Dreigestirn dem närrischen Volk vor. Den ganzen Tag über treten kölsche Musiker wie Höhner, Brings und Räuber auf.

In Düsseldorf kommt unterdessen Leben in den Hoppeditz. Die Narrenfigur im rot-weißen Kostüm hält eine Spottrede, während die versammelte Stadtspitze ihm vom Rathausbalkon aus zuhört. In Mainz ist nach dem ersten "Helau!" um 11.11 Uhr erstmals auch ein Abendprogramm für die Narren geplant. Unter anderem will die erste Mainzer Frauengarde - die "Gardinen" - auftreten.

Narren besetzen das Karlsruher Rathaus

Auch in der Fächerstadt steht am Freitag alles im Zeichen der fünften Jahreszeit. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmen die Fastnachter das Karlsruher Rathaus am Marktplatz. Die bunte Truppe besetzt dann das Rathaus und empfängt im Bürgersaal feierlich den Rathausschlüssel von Oberbürgermeister Frank Mentrup. Bis zum Ende des Jahres stehen weitere wichtige Termine für die Narren an: