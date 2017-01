Vergangene Woche nahm die Karlsruher Polizei vier Jugendliche fest, die im südlichen Landkreis Karlsruhe und in Rastatt Scheiben von Autos, Fenstern und Haltestellen zerstört haben sollen. Nach der Ermittlung von der Tatverdächtigen wurde bekannt, dass in einigen Fällen offenbar auch auf Passanten geschossen wurde.

"Die beim Polizeirevier Ettlingen angesiedelte Ermittlungsgruppe hat neue Erkenntnisse erlangt, wonach in Karlsruhe-Beiertheim, im Ettlinger Stadtgebiet und im Hauptort von Malsch mit einer Softair-Waffe bei der Vorbeifahrt aus einem Kleinwagen heraus Fußgänger und Radfahrer beschossen worden seien", heißt es in der Pressemitteilung.

Allerdings gingen hierzu keine entsprechenden Anzeigen ein. In einem der Fälle sei unter anderem in Ettlingen eine etwa 40 Jahre alte Radfahrerin am Bein getroffen worden, die einen kurzen Schmerzlaut von sich gegeben habe. Vor diesem Hintergrund suchen die Fahnder mögliche Geschädigte und bitten um Meldung beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000.

Derzeit steht ein Quartett im Alter von 15, 16 und 19 Jahren unter Verdacht, seit Mitte Dezember in rund 150 Fällen Auto- und Busheckscheiben sowie weitere Glasscheiben bei einem Schaden von mindestens 100.000 Euro mit Softair-Waffen aus einem fahrenden Auto heraus zerstört zu haben.