Handy und Geldbeutel geklaut: 23-Jähriger nach Raubüberfall in Karlsruhe in Haft

In den frühen Morgenstunden des Montags wurden zwei junge Frauen überfalle und ein Handy und ein Geldbeutel geklaut. Kurze Zeit später verhaftete die Polizei einen 23-Jährigen, der verdächtigt wird, den Überfall begangen zu haben.

Der Raubüberfall hat sich nach Polizeiangaben um 3.55 Uhr am Montagmorgen in der Lameystraße ereignet. Zu dieser Zeit hat sich eine 18-Jährige, die mit einer Freundin unterwegs war, in diesem Bereich aufgehalten. In der Nähe der Haltestelle Entenfang habe sich dann der 23-Jährige genähert und der 18-Jährigen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. "Daraufhin entnahm er aus ihrer Tasche die Geldbörse sowie das darauf liegende Handy und flüchtete im Anschluss", berichtet die Polizei weiter.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann allerdings kurze Zeit später in Mühlburg beim Verlassen einer Bank gesichtet und widerstandslos festgenommen werden. Am Dienstag wurde er dann dem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts auf Raub die Untersuchungshaft anordnete.