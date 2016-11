vor 13 Minuten Karlsruhe Handy entrissen: 26-Jährige wird in Karlsruher Südstadt bestohlen

Ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von etwa 230 Euro hat ein Unbekannter am Sonntagabend an der Ecke Rüppurrer und Schützenstraße in der Südstadt erbeutet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen bei der Aufklärung um Mithilfe.