Der Streit um die Sporthallensituation in Karlsruhe hält weiter an: Nachdem die Europahalle als Notlösung für die PSK Lions ertüchtigt werden soll, übt die Karlsruher CDU Kritik an dem Vorgehen der Stadt. Die Christdemokraten fragen sich: Warum dürfen die Basketballer die Halle nutzen, andere Sportler aber nicht?

Anfang September wurde bekannt, dass die geplante Leichtbauhalle für die Basketballer der PSK Lions nun doch nicht kommen wird. Da die Karlsruher Basketballer nach dem Aufstieg eine Halle mit größerer Kapazität benötigen, wollte die Stadt eigentlich eine Halle aus Gotha in die Fächerstadt holen. Als Notlösung wird nun doch die eigentlich wegen Brandschutzproblemen geschlossene Europahalle für die Lions ertüchtigt - zumindest als Übergangslösung.

Eines stellten die Verantwortlichen allerdings klar: Die Notlösung ist ausschließlich für die Spiele der Lions gedacht, nicht aber für andere Sportarten. Badischen Leichtathletikverband (BLV) kam das aber offenbar nicht gut an. Wie die Badischen Neusten Nachrichten (BNN) berichten, hat das Präsidium entschieden, die für Februar 2018 in Karlsruhe geplante Süddeutsche Meisterschaft abzusagen beziehungsweise sie wieder an den süddeutschen Verband zurückzugeben.

"Wer soll das Hin und Her noch verstehen?"

Diese Entwicklung sorgt für Kritik vonseiten der Karlsruher CDU-Gemeinderatsfraktion. Die Christdemokraten fürchten, dass "das Image der vermeintlichen Sportstadt Karlsruhe unter diesem Vorgang des Rathauses erneut gelitten hat", wie sie in einer Pressemitteilung erklären. Sie werfen der Stadtverwaltung mangelnde Transparenz vor.

Weiter kritisieren sie: "Wer soll das Hin und Her in Sachen Nutzung der Europahalle noch verstehen? Jeder Sportbegeisterte weiß, dass es so schnell keine neue Halle geben wird, da noch nicht einmal eine kostenkontrollierte Planung vorliegt. Dass nach dem Bekanntwerden der Tatsache, dass der PSK vorübergehend in der Europahalle spielen darf, auch andere Sportverbände nachfragen werden, war doch auch klar."

Die CDU-Fraktion fordert von der Stadt, dass diese den Karlsruhern konkret erklärt, "warum für Basketball ein Ausnahme gemacht wird und für die Leichtathletik oder andere Sportarten aber nicht", wie das Mitglied im Sportausschuss, Stadtrat Sven Maier, erklärt.