Hai im Kinderbecken: Europabad Karlsruhe eröffnet nach Umbau

Nach einer vierwöchigen Umbauphase, hat das Europabad nun wieder seine Pforten geöffnet. Vor allem die kleinen Schwimmbadbesucher dürften sich darüber freuen, denn mit der Wiedereröffnung wurde auch ein neuer Kinderbereich eingeweiht. Es trägt den Namen des Maskottchens des Bades: KAi - der Hai Kinderwelt.

In der Kinderwelt gibt es für Kinder bis zwölf Jahren zwei Teilbereiche, wie die Karlsruher Bäderbetriebe in einer offiziellen Mitteilung bekannt gaben. In einem Komplex, für Kinder bis drei Jahren, sei eine Piratenwelt erbaut worden, in der nach Schätzen gesucht werden könne und ein Leuchtturm zum Ausschau halten diene. Im anderen Bereich, für Kinder von drei bis zwölf Jahren, gebe es eine Südseehütte, mit Wasserkanone, Hängebrücke, Piratenschiff und vielem mehr.