Am Montag hat die Polizei einen 25-Jährigen festgenommen, der zuvor mehrere faustgroße Steine von der Bahnbrücke auf die Mittelbruchstraße geworfen hat. Die Polizei konnte ihn auf frischer Tat ertappen.

"Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Weststadt konnten am Montag um 17.20 Uhr einen 25-jährigen Mann festnehmen, der in dringendem Verdacht steht, kurz zuvor mehrere faustgroße Steine von der Bahnbrücke auf die Mittelbruchstraße geworfen zu haben." So beschreiben es die Pressestellen der Polizei und der Karlsruher Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung.

Ein Stein sei dabei auf die Motorhaube einer 29-jährigen VW-Fahrerin gefallen, die auf der Mittelbruchstraße unterwegs war. "Glücklicherweise wurde die Frau nicht verletzt", so die Polizei weiter.

Als ein Streifenwagen zur genannten Stelle fuhr, konnten die Polizisten den jungen Mann auf frischer Tat ertappen: "Er hielt in diesem Augenblick einen Stein in der Hand, den er bei Erblicken der Beamten fallen ließ."

Stand er unter Drogeneinfluss?

Bei der Durchsuchung sei bei dem Mann ein Tütchen gefunden worden, in welchem noch Reste von Rauschgift nachgewiesen werden konnten. Daher geht die Polizei davon aus, dass der 25-Jährige möglicherweise unter Drogenwirkung stand. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Da der Verdacht besteht, dass der Beschuldigte auch den Tod der Autofahrerin in Kauf genommen hätte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim Amtsgericht am Dienstagnachmittag einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder selbst von den Steinwürfen betroffen waren, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst,Telefon 0721 939-5555 zu melden.