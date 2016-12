vor 16 Stunden Karlsruhe Haftbefehl erlassen: Wegen Handys auf 15-Jährigen eingeschlagen

Wegen eines Handys sollen zwei junge Männer in Karlsruhe auf einen 15-Jährigen eingeschlagen haben. Einer der Angreifer sitzt nun in Haft, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.