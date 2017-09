Häusliche Gewalt hat im Südwesten zugenommen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Mehr als 12.000 Menschen wurden nach Aussage des Innenministeriums verletzt, vergewaltigt oder gegen ihren Willen festgehalten. Auch in Karlsruhe müssen die Ordnungshüter immer wieder eingreifen.

Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, waren wurden 2016 in Baden-Württemberg 11.334 Opfer registriert- wobei Mehrfachnennungen möglich sind. Im vergangenen Jahren waren 9.966 Frauen und 2.050 Männer von häuslicher Gewalt betroffen. Die Zahl der männlichen Opfer hatte 2015 noch bei 1.971 gelegen. Vier Männer und 23 Frauen starben bei den Attacken.

"Es fehlen flächendeckende Angebote"

In einer Pressemitteilung machte Mitte August bereits der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg auf das Problem aufmerksam. Von den 7.829 Polizeieinsätzen in Baden-Württemberg aufgrund häuslicher Gewalt in 2016 wurden nach Aussage des Verbands die Ordnungshüter in Karlsruhe im vergangenen Jahr in 264 Fällen häuslicher Gewalt alarmiert.

Bei zirka jedem dritten Einsatz werde gegenüber dem Verursacher ein mehrtägiger Wohnungsverweis durch die Polizei ausgesprochen. Die Wegweisung des Täters soll dem sofortigen Schutz der von Gewalt betroffenen Personen dienen. Die Zeit der räumlichen Trennung können von Gewalt Betroffene dann nutzen, um bei Gericht Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz zu beantragen ohne das eine neue Gefährdungssituation für sie entsteht.

Der Verband kritisiert allerdings auch, dass es noch immer an flächendeckenden Angeboten für lokale Interventionsstellen, die von Gewalt betroffenen Frauen und teilweise auch Männern, nach einem Polizeieinsatz zur Seite stehen würden. Deshalb fordert der Verband das Land auf, eine klare Versorgungsstruktur für Opfer häuslicher Gewalt zu schaffen.

Der "Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder e.V." in Karlsruhe biete eine spezialisierte Beratung und Begleitung für Opfer häuslicher Gewalt an. "Frauen können hier über die Gewalterlebnisse sprechen. Sie sollen dort Trost und Zuspruch, rechtliche Informationen und bei Bedarf Begleitungen zu Behörden erhalten", erklärt die Geschäftsführerin Ulrike Stiehler.