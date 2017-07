Die zurückgetretene zweimalige Olympia-Gymnastin Jana Berezko-Marggrander beginnt im September eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau beim SSC Karlsruhe. "Ich habe mein ganzes Leben mit Sport verbracht. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, etwas völlig anderes zu machen", sagte die 21-Jährige aus Linkenheim-Hochstetten in einer Mitteilung des Vereins vom Montag.

Ihre Erfahrungen im Sport wolle sie aber zu ihrem Vorteil nutzen. Die frühere Gymnastin vom TSV Schmiden hatte zu Beginn des Jahres ihre Karriere beendet. Berezko-Marggrander hatte an den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro teilgenommen. In Brasilien war sie 18. im Mehrkampf geworden.