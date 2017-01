Der Anteil von Recyclingpapier an Schulen, in der Stadtverwaltung und bei den städtischen Gesellschaften muss gesteigert werden. Das fordert die Fraktion der Karlsruher Grünen in einem Antrag an den Gemeinderat.

"Der Anteil des Recyclingpapiers am Gesamtverbrauch bei der Stadtverwaltung Karlsruhe stagniert. Aktuell beträgt er 42 Prozent", erklärt Zoe Mayer, umweltpolitische Sprecherin der Grünen Gemeinderatsfraktion in einer Pressemitteilung. "In den anderen am Papieratlas teilnehmenden Städten ist der durchschnittliche Anteil an Recyclingpapier mit 85 Prozent etwa doppelt so hoch!"

Grüne sehen vor allem bei Schulen noch Potential

Die Grünen fordern deshalb in einer Pressemitteilung, die bisher von der Stadtverwaltung getätigten Maßnahmen zur Steigerung des Anteils an Recyclingpapier zu evaluieren und erreichbare Zielvorgaben für eine Verbesserung festzulegen.

"Während die städtische Druckerei mit 100 Prozent Recyclingpapier vorbildlich arbeitet, besteht in den Karlsruher Schulen mit ihrem hohen Papierverbrauch noch ein großes Potential", beurteilt Fraktionsvorsitzender Johannes Honné die Situation.

"Das in Schulen verwendete Papier muss in der Regel nicht archiviert werden und kann somit besonders leicht auf Recyclingpapier umgestellt werden. Da das an Karlsruher Schulen bislang noch zu selten geschieht, ist für uns eine Informationskampagne zu den ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen besonders wichtig. Gerade Schulen sollten wegen ihrer Vorbildfunktion Vorreiter sein."

"Darüber hinaus ist unser primäres Ziel, den Papierverbrauch in den städtischen Einrichtungen allgemein zu senken. Denn aus wirtschaftlicher und ökologischer Perspektive ist das nicht verbrauchte Papier natürlich das beste", sind sich die Grünen Stadträte Honné und Mayer einig.