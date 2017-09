vor 46 Minuten Karlsruhe Großstädte im Vergleich: So gut lebt man in Karlsruhe

Mietkosten, Arbeitsplätze oder das Wetter sind nur einige Faktoren, die Menschen durch den Kopf gehen, wenn sie in einer bestimmten Stadt leben möchten. Karlsruhe und 70 weitere deutsche Großstädte wurden in einem individuellen und interaktiven Pro-Kopf-Vergleich in über 20 Kategorien bewertet. Und dabei konnte die Fächerstadt in einigen Kategorien glänzen.