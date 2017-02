Großer Schaden, unbekannte Beute: Drei Einbrüche in der Weststadt in einer Nacht

Drei Einbrüche verzeichnete die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in der Karlsruher Weststadt. Ob alle drei Einbrüche miteinander zusammen hängen, steht derzeit noch nicht fest.

In der Hoffstraße verschafften sich Täter Zugang zu einem Gebäudekomplex. Zunächst waren die Täter auf einen Dachvorsprung geklettert, um anschließend durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere zu gelangen. Im Gebäude wurden die Büros - vom Keller bis ins sechste Obergeschoss - aufgebrochen und durchsucht. Das Schadensausmaß ist bislang nicht bekannt.

Vermutlich um dieselben Einbrecher handelte es sich beim Einbruch in ein Gebäude auf einem an die Hoffstraße angrenzenden Grundstück der Reinhold-Frank-Straße. Auch hier gelangten die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten in mehreren Stockwerken. Ebenso ist auch hier ein enormer Schaden zu verzeichnen, die Höhe der Beute kann jedoch ebenfalls noch nicht exakt beziffert werden.

Anwohner bemerkten diesen Einbruch am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Die Zeugen waren jedoch bereits in der Nacht gegen 3 Uhr durch Geräusche geweckt worden, weshalb die Polizei hier die Tatzeit vermutet. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz bittet um sachdienliche Hinweise, die unter 0721/666-3311 entgegengenommen werden.

Einen weiteren Einbruch in einen Friseursalon durch wahrscheinlich zwei männliche Täter verzeichnete die Polizei in der Bunsenstraße. Die Unbekannten drangen gegen 2.20 Uhr durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster ein und stahlen Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Hinweise zum Geschehen an dieser Örtlichkeit bittet das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/939-4611 zu mitzuteilen.