Großer Andrang: So feiert Schimpanse Benny seinen Geburtstag

Im Karlsruher Zoo wurde am Donnerstag gefeiert: Schimpasen-Männchen Benny wurde dieses Jahr 50 Jahre alt. Neben vielen Geschenken hielten auch zahlreiche Gäste mehrere Ständchen für das Geburtstagskind.

Leckere Gemüsetorten, Kuscheltiere, bunte Dekoration und ein Bobbycar - versteckt in einem bunten Geschenk - warteten am Donnerstag auf den Schimpansen in seinem Gehege. Zusammen mit seinen beiden Artgenossen Katche und Sophie ging das Geburtstagskind Benny dann auch direkt auf Entdeckungsjagd, die Gemüsetorten teilte sich das Affen-Trio selbstverständlich.

Clemens Becker, der stellvertretende Leiter des Karlsruher Zoos, äußerte sich gegenüber ka-news sehr zufrieden mit der Party: "Es war insgesamt ein toller Tag. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf - vor allem aber darüber, dass so viele Menschen extra für Benny gekommen sind." Der Menschenaffe Benny ist bereits seit 47 Jahren im Karlsruher Zoo. Bis heute sind aber nicht alle Details aus Bennys Biographie vollständig geklärt.

