Der Frühling meldet sich in der Fächerstadt zurück - und auch der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe blüht wieder auf. Hier ist man zufrieden: Am vergangenen Sonntag, 12. März, konnte ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden.

Mit insgesamt 11.490 Besuchern hat der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe am vergangenen Sonntag nach eigener Aussage einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Nach dem sehr kalten Januar und daher eher verhaltenem Zuspruch, übertrafen die Besucherzahlen von Februar und März sogar die beiden Vorjahresergebnisse des gleichen Zeitraums, wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt.

"Wir sind im Zoo immer ein bisschen auf das Wetter angewiesen, auch wenn wir mit dem Exotenhaus ein Ziel für kalte oder verregnete Tage sind. Die Blütenpracht des Stadtgartens und die vielen Veränderungen im Zoo haben ihren Teil dazu beigetragen, dass am vergangenen Sonntag mit dem tollen Wetter die Leute uns in so großer Anzahl besucht haben", betont Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

In diesem Jahr wurde die neue Anlage für die Schneeeulen eröffnet, die Erweiterung des Känguru-Geheges inklusive eines begehbaren Teils und einer größeren Voliere für australische Vögel sowie eine neue Anlage für die Luchse sind derzeit im Bau. Im September beginnt zudem die Erweiterung der Elefanten- und Flusspferd-Außenanlage.