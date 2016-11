vor 2 Stunden Karlsruhe Großeinsatz in der Oststadt: 20.000 Euro Schaden bei Wohnhaus-Brand

Wie die Branddirektion Karlsruhe berichtet, kam es am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Tullastraße. Nach ersten Informationen war Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.