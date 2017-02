Großeinsatz in Karlsruhe: Turnhallen-Dach der Hebelschule fängt Feuer

Wie die Leitstelle der Feuerwehr erklärt, kommt es aktuell zu einem Einsatz in der Moltkestraße. Nach ersten Informationen ist hier das Flachdach der Turnhalle der Hebelschule in Brand geraten.

Offenbar kam es nach Bitumenarbeiten zu dem Brand. Ob Personen in Gefahr sind, darüber gibt es widersprüchliche Angaben. Während die Karlsruher Polizei berichtet, dass keine Personen in Gefahr sind, meldet die Branddirektion, dass Menschenleben in Gefahr seien. Genauere Informationen liegen aktuell aber noch nicht vor. Die Feuerwehr ist aktuell mit 18 Fahrzeugen im Einsatz.