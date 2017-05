vor 59 Minuten Melanie Hofheinz Karlsruhe Großbaustelle Städtisches Klinikum: Wie kommt der Neubau voran?

Das Städtische Klinikum ist in die Jahre gekommen - eine neue Infrastruktur muss her. Deshalb wird das Klinikum in den nächsten Jahren etwa ein Fünftel seiner Nutzflächen erneuern müssen. Seit rund 30 Monaten wird bereits gebaut. Was hat sich inzwischen auf den Baustellen getan?