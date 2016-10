"Großaufgebot in der Karlstraße": Putzfrau löst Polizei-Einsatz aus

Anzeige

In seiner Nachricht berichtet der ka-Reporter von Streifenwagen und Polizisten, die mit Maschinengewehren das Bankgebäude gesichert hätten. Es habe nicht nach einer "Routine-Kontrolle" ausgesehen, so der ka-Reporter. Im Gespräch mit ka-news kann die Polizei allerdings Entwarnung geben.

Eine Putzfrau habe in der Bank versehentlich den Alarm ausgelöst, so eine Sprecherin der Karlsruher Polizei. Vorfälle wie diesen gebe es in Banken immer wieder. "Wir nehmen einen solchen Alarm immer ernst", so die Polizeisprecherin.