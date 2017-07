Aufatmen bei den Veranwortlichen vom Badisch Brauhaus: Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat am Montag die Nutzungsuntersagung der Stadt aufgehoben. Damit ist eine Schließung von Gaststätte und Hotel vom Tisch.

Im Frühjahr 2015 wurden von der Stadt schwere Mängel in Sachen Brandschutz beim Badisch Brauhaus festgestellt. Die Konsequenz: Eine sofortige Schließung wurde beantragt. Der Geschäftsführer der Gastronomie, Siegfried Weber, konnte die Verfügung nur per Eilverfahren vor Gericht stoppen. Was folgte war eine monatelange Auseinandersetzung mit den Behörden - die nun scheinbar ein Ende gefunden hat.

Am Montag teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mit, dass es die Nutzungsuntersagung der Stadt aufgehoben hat. Die "gravierenden Mängel" seien inzwischen beseitigt worden, heißt es in der Pressemeldung. So habe der Eigentümer entsprechende bauliche Maßnahmen ergriffen, um die brandschutzrechtliche Situation zu verbessern.

"Nach umfassenden Prüfungen des Regierungspräsidiums mit zahlreichen Gesprächen, Ortsbegehungen und der Einschaltung von Brandschutzsachverständigen wurde festgestellt, dass die in der Entscheidung der Stadt Karlsruhe aufgezeigten gravierenden Mängel zwischenzeitlich beseitigt wurden und keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der Gäste mehr besteht", so das Fazit des RP.

So sei die Tiefgarage brandschutztechnisch nachgerüstet und notwendige Rettungswege hergestellt worden. "Das Regierungspräsidium betont ausdrücklich, dass die Ausgangsentscheidung der Stadt rechtens und notwendig war, um den Eigentümer zur Beseitigung der Gefahrenlagen anzuhalten", teilt man in der Pressemeldung weiter mit.

