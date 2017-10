Die sonnigen Herbsttage in Baden-Württemberg gehen zu Ende. Den warmen Tagen, die ein Hochdruckgebiet den Menschen im Südwesten beschert hat, folgt laut Vorhersage ein verregnetes Wochenende.

Spätestens am Samstag könnte es in weiten Teilen des Landes nass werden, sagte Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Stuttgart. Die Temperaturen könnten der Expertin zufolge bis Samstag um mehrere Grad sinken, so dass nur noch am Oberrhein 20 Grad erreicht werden. Auch zu Beginn der neuen Woche dürfte es weiter wechselhaft und etwas kühler werden. Immerhin: "Der Winter kommt noch nicht so schnell", sagte die Meteorologin.

