Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der A65, von Landau kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe, zu einem Unfall, bei dem sich ein vollbesetztes Auto überschlug. Nach Informationen der Polizei wurde allerdings niemand verletzt.

Am vergangenen Sonntag war gegen 7.30 Uhr ein vollbesetztes Auto auf der A65 zwischen Landau und Karlsruhe unterwegs. "Vor der Anschlussstelle Kandel-Nord kam der 33-jährige Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab", berichtet die Wörther Polizei in einem Pressebericht.

Das mit fünf Personen besetzte Auto überschlug sich im Straßengraben und kam seitlich zum Liegen. Glück im Unglück haben die Insassen gehabt. Diese, unter ihnen drei Kleinkinder, konnten sich unverletzt aus dem Auto befreien.