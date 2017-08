Auf der Suche nach einem möglichen Tierquäler haben Tierrechtler von Peta eine Belohnung von 1.500 Euro ausgesetzt. Sie hoffen damit auf Hinweise nach einem Vorfall in Karlsdorf im Landkreis Karlsruhe. Sie gehen davon aus, dass ein Unbekannter vergiftete Brotstücke ausgelegt hatte.

Nach Aussage von Peta hatte am 10. Juni dieses Jahres ein Hund nahe des Waldsportplatzes in Karlsdorf-Neuthard einige Brotstücke im Wald gefressen. Das Tier "fiel nur Augenblicke später um und krampfte", so die Tierrechtsorganisation. Trotz umgehender tierärztlicher Versorgung habe der Hund am Abend nach erneuten Krampfanfällen eingeschläfert werden müssen. Die Polizei hatte den Vorfall gegenüber Medien bestätigt.

Eine Untersuchung hatte nach Aussage von Peta ergeben, dass die Brotstücke mit Rattengift versetzt worden waren. Wie die Polizei gegenüber ka-news angibt, laufen die Ermittlungen derzeit noch. Die Beamten warten noch auf die Ergebnisse der offiziellen toxikologischen Untersuchung.

"Dieser Fall muss schnellstmöglich aufgeklärt und der Tierquäler zur Rechenschaft gezogen werden. Jeder Hinweis kann helfen, damit Vierbeiner in Karlsdorf-Neuthard wieder sorglos spazieren geführt werden können", so Dörte Röhl, Tierärztin und Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. "Neben der Gefährdung für Hunde und Katzen stellen präparierte Köder auch eine Gefahr für Kinder und freilebende Tiere dar. Tierhalter sollten auf ihre vierbeinigen Freunde achten und im Falle eines Verdachts auf Verzehr solcher Köder umgehend einen Tierarzt aufsuchen."

Hinweise nimmt die Polizei unter 07251 42760 entgegen. Zeugen haben außerdem die Möglichkeit, sich unter der Telefonnummer 0711 860591-0 oder per E-Mail bei den Tierschützern zu melden.