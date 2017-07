vor 2 Stunden Karlsruhe/Mannheim Gewitter wüten im Südwesten - Warnung auch für Karlsruhe

Umgestürzte Bäume und ein Scheunenbrand nach Blitzeinschlag: In der Nacht zum Freitag sind über Teile Baden-Württembergs schwere Gewitter gezogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Auch in Karlsruhe könnte es am Freitag ungemütlich werden.