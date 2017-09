An acht angesetzten Sitzungstagen müssen sich sieben Angeklagte vor dem Karlsruher Landgericht verantworten. Der Vorwurf: Sie sollen bis November 2016 als Bande gewerbsmäßige Einbrüche begangen haben.

Sieben Angeklagten im Alter von 22 bis 46 Jahren müssen sich wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Das geht aus einer Pressemeldung der Karlsruher Staatsanwaltschaft und der Polizei hervor. "Den sechs Männern und einer Frau wird zur Last gelegt, sich spätestens im Oktober 2015 zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um in wechselnder Besetzung gewerbsmäßig Einbrüche in Modegeschäfte und Parfümerien im süddeutschen Raum zu begehen", heißt es weiter.

Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Oktober 2015 und November 2016 in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz zwölf Einbrüche mit einem Schaden von fast 2 Millionen Euro durchgeführt oder versucht zu haben, wobei unter anderem auch Geschäfte in Karlsruhe, Baden-Baden und Stuttgart betroffen waren.

Verhaftung in Karlsruhe

Die Einbrüche seien fast immer nach gleichem Schema abgelaufen. Zunächst seien die Geschäfte ausgekundschaftet worden. In den frühen Morgenstunden seien die an der jeweiligen Tat Beteiligten dann mit einem gemieteten Transporter zu den Geschäften gefahren, um hochwertige Waren - teils mehrere Stunden lang - zusammenzutragen und anschließend in Plastiksäcke zu verpacken und abzutransportieren.

Nach einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Karlsruhe kam die Kriminalpolizei durch ihre intensiven Ermittlungen auf die Spur der Bande. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen führten dann am November 2016 zur Festnahme sieben Beschuldigten. Diese befinden sich seither aufgrund von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erwirkter Haftbefehle in Untersuchungshaft. Am 19. September beginnt nun die Verhandlung vor dem Karlsruher Landgericht.