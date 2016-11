Ein Modelabel aus Karlsruhe macht derzeit bundesweit von sich reden. Get Lazy hat nicht nur durch eine ausgesprochen erfolgreiche Kickstarter-Kampagne auf sich aufmerksam gemacht, auch das nachhaltige und faire Konzept von Fabian Krüger, dem Kopf hinter Get Lazy, überzeugt.

Die Kollektion von Get Lazy umfasst derzeit Hoodies und Sweatpants – bequeme, komfortable Mode für Zuhause, die sich nach Belieben der Kunden individuell modifizieren lässt. Kuschelpullover zum Wohlfühlen, bei denen die Innenseite der Kapuze vom Käufer selbst designt werden kann.

Ein Stück vom Lieblingsstoff, passend zum Sofakissen, ein altes Bandshirt, das ausgediente Kuscheltuch vom Baby oder ein Trikot vom Lieblingsverein – alles ist möglich, je nach dem, was den Träger so richtig glücklich macht. Eingenäht wird das Lieblingsstück nach Schnittvorgaben des Kunden – mit Reißverschluss, so dass man das Innenfutter auch jederzeit wechseln kann.

Kickstart-Kampagne bringt das Startkapital für Get Lazy

Denn genau das ist das Konzept hinter Get Lazy: Kapuzenpullis und Jogginghose kann jeder, personalisiert mit dem gewissen Extra an Wohlfühlqualität, das kann nur Get Lazy aus Karlsruhe. Sortiment und Gestaltungsmöglichkeiten sollen stetig erweitert werden, wie Fabian Krüger erzählt: "Bald können Kunden dann auch auswählen ob und wie viele Taschen sie an ihrem Hoodie wollen, wie lang die Ärmel sein sollen und ob sie ein tailliertes oder weiteres Modell bevorzugen."

Dazu sollen unter anderem die rund 23.000 Euro aus der vor einigen Wochen abgeschlossenen Kickstarter-Kampagne verwendet werden. "Das ist das Startkapital, das wir gebraucht haben, um richtig los zulegen", meint Krüger, der eigentlich Ingenieur ist und ursprünglich aus der Automobilbranche kommt.

Mode von Get lazy: Fair und sauber

Und bei Get Lazy stimmen auch Material und Herstellung: "Ein angenehmes Tragegefühl entsteht nur, wenn sorgfältig ausgewählte Materialien schonend in Handarbeit zusammengefügt werden. Wir verarbeiten ausschließlich GOTS-zertifizierte und fair gehandelte Biobaumwollstoffe aus Albstadt. Dabei verzichten wir auf chemische Pestizide, sonstige Toxine und benutzen nur natürliche, ökologische Färbemittel", so die Philosophie von Fabian Krüger. Er ist davon überzeugt, dass Wohlfühlen, Relaxen und Entspannen auch eine Frage der richtigen Kleidung ist.

Perfekte Integration: Flüchtlinge im Handwerk

Hergestellt werden die Kleidungsstücke von Get Lazy in Handarbeit - "made in Germany – made by refugees" lautet das Konzept. In einer Schneiderei in Passau wird die Kleidung hergestellt, dort arbeitet eine Schneidermeisterin zusammen mit Flüchtlingen. Denn das Schneiderhandwerk ist in Deutschland nahezu ausgestorben. Mit jedem Stück von Get Lazy unterstützen die Kunden so auch dessen Wiederbelebung. Denn durch die Hilfe der Flüchtlinge, die das Handwerk noch beherrschen, möchte Get Lazy hier eine ganz neue Infrastruktur schaffen.

Das kommt allen Seiten zugute: Get Lazy kann in Deutschland unter fairen Bedingungen und zu fairen Verkaufspreisen produzieren. Flüchtlinge haben eine sinnvolle Tätigkeit, die einen ersten Schritt hin zu einer echten Integration in die Gesellschaft bedeutet. Der Kunde bekommt für sein Geld handgearbeitete, individualisierte Ware von bester Qualität.

"Und wenn der Kunde merkt, er bekommt etwas ganz Besonderes, ist er auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen", ist sich Fabian Krüger sicher. Denn weiß, nur wenn er in Deutschland zu fairen Löhnen und mit hochwertigen Materialien produziert, kann er die hohen Standards und Ansprüche halten, die er an sich, sein junges Unternehmen und seine Produkte hat.

Weitere Informationen über das Karlsruher Modelabel Get Lazy