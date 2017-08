vor 1 Stunde Karlsruhe Gestürzt: Pedelec-Fahrerin nach Unfall in Lebensgefahr

Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin hat bei einem Unfall am Montagnachmittag im Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 15.35 Uhr auf der K9652 in Richtung Wolfartsweier unterwegs, als sie an der Einmündung in die B3 stürzte.