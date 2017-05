Bislang unbekannte Diebe haben das millionenteure Diadem der Großherzogin Hilda von Baden aus dem Badischen Landesmuseum gestohlen. Das teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) am Montag mit. Inzwischen werten die Ermittler die ersten Hinweise aus.

Ende April hatten ein oder mehrere unbekannte Täter aus einer Vitrine des Badischen Landesmuseums im Karlsruher Schloss das 1,2 Millionen Euro teure Diadem gestohlen. Nach den Angaben des Stellvertretenden Pressesprechers des LKA, Horst Haug, sind inzwischen sachdienliche Hinweise im unteren zweistelligen Bereich eingegangen. "Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen", erklärt Haug.

Der Stellvertretende Pressesprecher bittet jedoch weiter um Mithilfe: "Da die Ermittlungen zum Fall noch laufen, nehmen wir noch immer jegliche Hinweise an und werten diese aus." Sachdienliches kann demnach an das LKA unter der Telefonnummer 0711/5401-3333 oder an jede andere Polizeistelle gegeben werden.

