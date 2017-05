In Neureut stehen gleich mehrere neue Tafeln, die den Autofahrern ihre Geschwindigkeit anzeigen sollen. Die Stadt erhofft sich dadurch mehr Verkehrssicherheit.

Alle Arten von Geschwindigkeitsanzeigen bewirken, dass Verkehrsteilnehmer langsamer fahren und zwar acht bis 12 Stundenkilometer. Zu diesem Ergebnis kommt nach Angaben der Stadt Karlsruhe eine Untersuchung der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft zur "Wirkungsweise unterschiedlicher Geschwindigkeitsanzeigen".

In Neu­reut sind nun die ersten drei stationären Geschwindigkeitsanzeigetafeln in Betrieb gegangen. Die Mittel für die Anschaffung hat laut Pressemitteilung die Ortsverwaltung Neureut bereitgestellt. Weitere Geschwindigkeitsdisplays sollen - nach einem Ausschreibungsverfahren - in der zweiten Jahreshälfte im weiteren Stadtgebiet installiert werden.