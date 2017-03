Kommt der türkische Abgeordnete Mahir Ünal nach Karlsruhe? Diese Meldung sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung. Nun stellt das türkische Generalkonsulat in Karlsruhe klar: Es sind keine Auftritte der AKP in der Fächerstadt geplant.

Das Innenministerium hatte mehrere Städte informiert, dass vonseiten türkischer Stellen Auftritte bei ihnen angekündigt wurden - darunter auch Karlsruhe. So sollen unter anderem Auftritte des AKP-Abgeordneten Mahir Ünal in Stuttgart und Karlsruhe am 18. und 19. März geplant gewesen sein. Bei der Stadt und der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH lag keine entsprechende Anmeldung vor.

Gegenüber dem SWR stellt das türkische Generalkonsulat in Karlsruhe klar: Es wird am Wochenende keinen Auftritt eines AKP-Abgeordneten geben. Nach Angaben des türkischen Konsulats in Karlsruhe liegen keine Informationen zu einem geplanten Auftritt an diesem oder kommendem Wochenende in Karlsruhe vor.