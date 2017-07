Seit mittlerweile rund zehn Jahren ist die Stadt Karlsruhe Mitglied der "European Coalition of Cities against Racism" (ECCAR). Gemeinsam mit aktuell 133 weiteren Städten aus 23 europäischen Ländern werden in diesem Netzwerk Möglichkeiten geschaffen, vor allem Rassismus und Diskriminierung auf kommunaler Ebene zu bekämpfen. Nun gibt es einen Bericht zum aktuellen Stand der Dinge.

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur Unesco gründete im Jahr 2004 die Internationale Städtekoalition gegen Rassismus (ICCAR). Das Ziel: ein weltweites Netzwerk von Städten zu errichten, das sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit einsetzt.

Um verschiedenen Prioritäten in unterschiedlichen Regionen der Welt gerecht zu werden, entstand im selben Jahr die ECCAR. Im Zuge ihrer Gründung verabschiedete diese einen Zehn-Punkte-Aktionsplan, der "konkrete Handlungsfelder und Strategien für die jeweiligen Städte oder Kommunen benennt," so die Stadt Karlsruhe. Nahezu alle Arbeitsgebiete einer Stadtverwaltung seien in diesem Plan miteinbezogen.

Fächerstadt wird Teil der ECCAR

Auch die Stadt Karlsruhe - in dieser Sache vor allem durch das Kulturamt vertreten - entschloss sich 2007 Teil dieser Organisation zu werden, den Zehn-Punkte-Aktionsplan umzusetzen und dadurch gegen den Rassismus und die Diskriminierung in der eignen Stadt vorzugehen. Rund zehn Jahre später empfiehlt der Gemeinderat am vergangenen Dienstag in der öffentlichen Sitzung einen Bericht mit den bisherigen Umsetzungen und Maßnahmen der Unesco und der Geschäftsstelle der ECCAR vorzulegen.

Stadträtin Ute Leidig der Grünen weist in dieser Sitzung auf die Bedeutung des Aktionsplans hin: "Ich habe selbst Erfahrungen gemacht, wie leicht man dem Alltagsrassismus verfallen kann." Alltagsrassismus zeige die Notwendigkeit weiterer Bemühungen im Bereich Aufklärung und anti-rassistischer Maßnahmen, unterstützt auch Stadtrat Lüppo Cramer der Kult-Fraktion.

Wichtige Maßnahmen der Stadt Karlsruhe

Das Ergebnis des Berichtes: Die Stadt kann zu jedem der zehn Punkte ein repräsentatives Beispiel - wie verschiedene Institutionen oder auch temporäre Aktionen - nennen. So ist beispielsweise das Gleichstellungsbüro solch eine Institution, die als "Anlaufstelle für Frauen oder Männer mit Anregungen, Fragen und Beschwerden in Sachen Geschlechtergerechtigkeit" dienen soll.

Daran anlehnend ist das Seniorenbüro eine Anlaufstelle für Opfer die aufgrund ihres Alters diskriminiert wurden. Ähnlich: Das Büro für Integration der Stadt Karlsruhe, das "Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle für Anliegen von Zuwanderern" ist. All diese Einrichtungen sollen vor allem betroffene Menschen in Bezug auf Gleichberechtigung unterstützen und der Diskriminierung entgegenwirken.

Öffentliche Mahnmale für Grund- und Menschenrechte

Zudem bietet die Stadt Karlsruhe neben sämtlichen Einrichtungen mit dem "Platz der Menschenrechte" und dem "Platz der Grundrechte" auch öffentliche Mahnmale, die thematisch in den Zehn-Punkte-Plan eingeordnet werden können. Sie sollen nach den Angaben der Stadt für die stetige Bewahrung und Verteidigung der Grund- und Menschenrechte stehen.

Der am 10. Dezember 2015 eingeweihte "Platz der Menschenrechte" - der sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) und zum Sitz des Generalbundesanwaltes beim Bundesgerichtshof befindet - soll an der "Schnittstelle von Kunst, Kultur und Recht im Stadtbild für Menschenwürde und Menschenrechte in Karlsruhe stehen," so die Stadt.

Kulturamt Karlsruhe setzt sich gegen Rassismus ein

Einen großen Teil der umgesetzten Maßnahmen des Kulturamts der Stadt betrifft die Erinnerungskultur, die im Zehn-Punkte-Plan unter der "Wachsamkeit gegen Rassismus" einzuordnen ist. Hierbei steht in der Bundesrepublik vor allem die Erinnerung an die Opfer und an die Verbrechen des Nationalsozialismus im Vordergrund.

Auch Karlsruhe beteiligt sich seit längerer Zeit mit eigenen Angeboten an diesem Gedenken. So finden beispielsweise zum 9. November - veranstaltet vom "Arbeitskreis 9. November" - und zum 27. Januar - vom Kulturamt/Stadtarchiv ausgerichtet - Gedenkveranstaltungen statt.

Im März 2005 wurden im Zusammenhang mit der Erinnerung an Opfer die ersten "Stolpersteine" als Teil eines bundesweiten Erinnerungsprojekts angebracht. "Vor Häusern, in denen Opfer des Nationalsozialismus wohnten, werden Steine mit Messingplatten eingelassen, auf denen die Namen und biographischen Daten dieser Menschen verzeichnet sind," informiert die Stadt.

Nicht zuletzt ist in Bezug auf die Erinnerungskultur der im November 2016 vom Karlsruher Gemeinderat verabschiedete "Leitfaden zur Erinnerungskultur im öffentlichen Raum in Karlsruhe" zu erwähnen. In diesem Rahmen sollen Erinnerungszeichen im sichtbar Stadtraum geschaffen werden.

Die Karlsruher Wochen gegen Rassismus

Die Stadt will außerdem seit 2013 mit den "Karlsruher Wochen gegen Rassismus" ein weiteres deutliches Zeichen setzen. In diesem Rahmen sollen Bürger rund um Themen wie Alltagsrassismus, Islamophobie, Antisemitismus, oder auch Diskriminierung informiert werden.Außerdem ist das Ziel dieser Aktion nach den Angaben der Stadt "von (Alltags-)Rassismus und Diskriminierung betroffene Menschen zu unterstützen und zu eigenständigem Tun zu stärken."

