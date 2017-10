Am Dienstag, 17. Oktober, kommt der Gemeinderat um 15.30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Bürgersaal des Rathauses am Marktplatzes zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Suche nach einem Nachfolger für Bürgermeister Wolfram Jäger, neue Ortsvorsteher und Erholungszonen.

Zu Beginn der Sitzung geht es um wichtige Personalentscheidungen. Nachdem der Erste Bürgermeister Wolfram Jäger zum 31. Dezember in den Ruhestand tritt, ist sowohl über die Nachfolge in seiner Funktion als Beigeordneter des Dezernats 2 als auch als Erster Bürgermeister zu entscheiden. Ein Nachfolger wird ebenfalls gewählt für den Neureuter Ortsvorsteher Jürgen Stober, der zum 30. November in den Ruhestand geht, wie die Stadt in ihrer Pressemeldung ankündigt.

Zu den weiteren Themen gehören die Änderung der Fraktionsfinanzierungssatzung, der Vorhabenbezogene Bebauungsplan "Blumentorstraße 6 (Anna-Leimbach-Haus)", die Weiterentwicklung und Modernisierung der Internetplattform "karlsruhe.de" sowie die Fortschreibung des Lärmaktionsplans 2016 "Ruhige Gebiete/Erholungszonen". Zwei Anträge und sechs Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats vervollständigen die Tagesordnung.

Interessierte können die Debatte von der Empore aus verfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung. Die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind im Internet unter www.karlsruhe.de/b4/gemeinderat.de zu finden. Hier informiert auch ein Liveticker über die Abstimmungsergebnisse und den zeitlichen Verlauf der öffentlichen Beratungen. Der Liveticker bleibt jeweils bis zur nächsten Sitzung online und ist außerdem auf der elektronischen Anzeigetafel im Eingangsbereich des Rathauses zu sehen.