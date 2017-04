Einen Schwerpunkt auf der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, die am Dienstag, 25. April, um 15.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses am Marktplatz stattfindet, bildet unter anderem die Position der Stadt zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) 2030 des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe (NVK). ka-news berichtet wie immer live.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung meldet, steht die Beschlussfassung zu den Inhalten bei der Entwicklung der Flächen für "Wohnen" und "Gewerbe" an, die Oberbürgermeister Frank Mentrup für die Stadt Karlsruhe in der Verbandsversammlung des NVK vertritt.

Die Vorlage enthält zudem den Antrag, die Areale von drei Kleingartenanlagen aus der "Prüfkulisse" für den FNP 2030 herauszunehmen. Mit dem Thema Kleingärten beschäftigen sich auch Zusatzanträge von CDU und SPD.

Insgesamt 39 Punkte umfassen die Tagesordnung

Weiter stehen auf der insgesamt 39 Punkte umfassenden Tagesordnung die Neufassungen der Hauptsatzung der Stadt Karlsruhe und der Geschäftsordnung des Gemeinderats. Außerdem berät das Gremium unter Vorsitz von OB Mentrup über die Aufnahme weiterer Kindertagesstätten in die Bedarfsplanung der Stadt und der Neubau der Sporthalle der TG Neureut.

Zu den Anträgen aus den Reihen der Fraktionen gehören nach den Angaben der Stadt Vorstöße zu Wohnmobilstellplätzen (SPD und FDP), zur Erweiterung bestehender Real- und Gemeinschaftsschulen (Grüne) und zum Betreuungsbedarf von unter dreijährigen Kindern (CDU). Die Beantwortung von zwölf Anfragen und Mitteilungen des Bürgermeisteramts beschließen die Sitzung.

Interessierte können die Debatte im Bürgersaal von der Empore aus mitverfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung.