vor 1 Stunde Karlsruhe Geld weg, Eis geschmolzen: Diebe brechen Eiswagen in Durlach auf

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Durlach den Eiswagen eines Eiscafés aufgebrochen und Wechselgeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.