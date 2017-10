In Pfinztal-Berghausen wurden am vergangenen Wochenende vier Motorroller gestohlen. Alle wurden wiedergefunden- allerdings wurden sie von den Tätern aber entweder angezündet oder anderweitig zerstört.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden vier Roller an unterschiedlichen Orten in Berghausen geklaut. Noch am frühen Samstagmorgen konnte das erste Fahrzeug wieder gefunden werden: Es stand brennend an der Ecke Weiher- und Dieselstraße. Die Feuerwehr konnte einen Totalschaden nicht mehr abwenden.

Sechs Stunden später wurde das zweite Fahrzeug auf einem Feldweg hinter dem Sportplatz, Am Heulenberg, gefunden, ebenfalls ausgebrannt. Ein weiterer Motorroller lag in der Pfinz an der Schlossgartenstraße auf Höhe der Straße An der Roßweide. Das vierte Gefährt wurde auch völlig zerstört in einem Graben in der Lehmgrubenstraße festgestellt. Es entstand ein Schaden von insgesamt mehreren hundert Euro.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen kann. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/49070 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu melden.