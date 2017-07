vor 54 Minuten Ramona Holdenried Karlsruhe Gehwegparken in Karlsruhe: Ende 2018 ist endgültig Schluss!

Karlsruhe fehlt es an vielen Stellen an ausreichend Parkraum. Eine beliebte Methode von Autofahrern: das Gehwegparken - sehr zum Ärger der Kontrolleure. In drei Stadtteilen greift die Stadt bereits härter durch. Zeitnah soll das Gehwegparken in der gesamten Fächerstadt geahndet werden.