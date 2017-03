vor 45 Minuten Ramona Holdenried Karlsruhe Gegen das Chaos: Oststadt-"Kreisel" hat jetzt einen neuen Blitzer!

Die runde Kreuzung am Eingang zur Oststadt, auch "Oststadtkreisel" genannt, gilt als einer der Unfallschwerpunkte in Karlsruhe. Die Stadt kündigte an, mit einem Blitzer Abhilfe schaffen zu wollen. Jetzt ist die Messanlage da.