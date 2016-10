Gegen Wohnungsnot: Grötzingen gibt grünes Licht für Studenten-Wohnheim

In Grötzingen soll ein neues Studentenwohnheim gebaut werden Bild:Felix Kästle



In Grötzingen soll in der Augustenburgstraße ein neues Studentenwohnheim gebaut werden. Dem hat auch der Ortschaftsrat im Malerdorf bei seiner Septembersitzung am vergangenen Mittwoch zugestimmt- wenn auch mit einer Gegenstimme, zwei Enthaltungen und einigen Auflagen oder Wünschen an die ausführenden Architekten.

25 neue Wohnungseinheiten in Grötzingen

Die Verwaltung hatte dem Gremium den Antrag vorgelegt und erklärt, der Antragsteller habe die Kritikpunkte aus dem Gestaltungsbeirat vom 17. März aufgegriffen und umgesetzt. "Um die Höhenentwicklung des Hauptbaukörpers zur Augustenburgstraße zu reduzieren und dem Straßenbild gerecht zu werden, wurde das dritte Obergeschoss als Staffelgeschoss geplant", heißt es in der Stellungnahme, in der sie dem Ortschaftsrat rät, dem Antrag zuzustimmen.

Der Bau wird komplett barrierefrei und bietet - nach derzeitigem Planungsstand - rund 25 Wohneinheiten. Auf dem Grundstück in der Augustenburgstraße 98 sieht der Bebauungsplan eigentlich eine Tankstelle vor, eine Änderung sei aber bereits beantragt.

Ortschaftsrat hat so manchen Änderungswunsch

Ortschaftsrätin Birgit Hauswirth-Metzger von der Grünen Liste Grötzingen (GLG) kritisierte die Tatsache, dass das Haus mit einem Flachdach gebaut werden soll. Damit fügt es sich aus Sicht der GLG-Politikerin nämlich nicht mehr in die Umgebung der Augustenburgstraße ein. Auch der Bau bis direkt an die Straße würde die Straßenansicht beeinträchtigen, so Hauswirth-Metzger weiter.

Ortsvorsteherin Karen Eßrich erklärte, der Gestaltungsbeirat der Stadt sei ein sehr strenges und kompetentes Gremium, und habe es dem Architekten freigestellt, mit Sattel- oder Flachdach zu planen. Der Bauträger habe sich dann für ein Flachdach entschieden.

Auch die geringe Anzahl der Pkw-Stellplätze macht einigen Räten Sorgen. Für 25 geplante Wohneinheiten sind vier Parkplätze vorgesehen, dazu Fahrradabstellmöglichkeiten. Die Verwaltung sieht hier kein Problem. Das sei so völlig in Ordnung, ergänzte Eßrich die Ausführungen der Stadtverwaltung, da bei Studentenwohnungen ein anderer Maßstab als bei Eigenheimen angelegt werde.

Da man das Abstimmungsergebnis ohnehin an das Bauordnungsamt der Stadt weitergebe, so die Ortsvorsteherin, werde man alle Stellungnahmen, auch die die Änderungswünsche beinhalten, an die Verantwortlichen weiterreichen. Generell hat der Grötzinger Ortschaftsrat allerdings nichts gegen den Neubau, der - so sind sich die Fraktionen einig - dringend notwendig ist, um gegen die Wohnungsnot unter Studenten anzugehen. "Die Wohnraumschaffung für Studenten muss generell immer Priorität haben", war man sich einig.