Noch neun Türchen müssen geöffnet werden, bis Weihnachten ist. Und noch neun Mal wird in Daxlanden die Tür zu einem lebendigen Adventskalender geöffnet. Dahinter verstecken sich Aktionen von Daxlander Vereinen und Organisationen.

Bei einem lebendigen Adventskalender treffen sich Menschen vor Plätzen, Vereinen, Türen, Fenstern oder Garagentoren, um gemeinsam durch Lieder, Geschichten, Gebete auf Weihnachten vorzubereiten. Lichter, Bilder und Musik laden dazu ein, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Die Treffen dauern etwa 20 Minuten und werden lokal organisiert.

Michaela Roth, Quartiersmanagerin im Caritas-Seniorenzentrum St. Valentin, hat sich 2016 dieser Aufgabe angenommen und für Daxlanden den lebendigen Adventskalender ins Leben gerufen. Dabei konnten sich Organisationen aus Daxlanden melden, die als Gastgeber vor ihrer Tür ein Adventskalertürchen öffneten und sich gemeinsam mit den vorbeikommenden Menschen auf Weihnachten einstimmten.

Den Anfang zum lebendigen Adventskalender machte am 1. Dezember die städtische Kindertageseinrichtung in der Thomas-Mann-Straße. Die Kita- und Hortkinder präsentierten zusammen mit ihren Familien ein buntes Programm mit musikalischen und künstlerischen Einlagen. Vorgelesen wurde die Weihnachtsgeschichte von Maria und Joseph und ihrer Reise nach Bethlehem, bildlich dargestellt durch einen leuchtenden Stern auf der Eingangstüre der Einrichtung.

Bis zum 24. Dezember wird jeden Tag in Daxlanden ein weiteres Adventstürchen, wenn nicht anders ausgeschrieben, um 18 Uhr geöffnet. Die kommenden Termine sind am 15. Dezember um 19 Uhr im Nachbarschaftsbüro Willkomen, am 16. Dezember im Kindertreff Jungendhaus West und am 17. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Daxlanden.

Alle Termine können im Internet unter www.caritas-karlsruhe.de/termine eingesehen werden.