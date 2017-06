vor 1 Stunde Karlsruhe Gefahr für Schüler und Lehrer: Gibt es Asbest in Karlsruher Schulen?

Gibt es weitere Schulgebäude oder Turnhallen in Karlsruhe, bei denen eine Asbestbelastung vorliegt? In einer Pressemitteilung zeigen sich die Stadträte der Karlsruher Linke besorgt. Mit einer Anfrage an die Stadt wollen sie mehreren Fragen auf den Grund gehen.