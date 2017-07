vor 8 Stunden Karlsruhe Gasaustritt in Karlsruhe: Einsatz in Nordweststadt beendet

Am Freitagmorgen kam es zu einem Einsatz in der Nordweststadt in Karlsruhe. Nach Aussage der Polizei war Gas aus einem Tank ausgetreten. Inzwischen ist der Einsatz abgeschlossen.