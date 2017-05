vor 34 Minuten Karlsruhe Gartenhütte abgebrannt: Feuer richtet in Karlsruhe 15.000 Euro Schaden an

Am Donnerstagmorgen ist in der Nordweststadt eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet eine Defekt am Ofen, der zu dem Brand führte.

Einen Sachschaden von rund 15.000 Euro hat am Donnerstagmorgen ein offensichtlich auf einen schadhaften Ofen zurückzuführendes Feuer an einem Gartenhäuschen im Bereich Bellheimer und Schweigener Straße angerichtet. Die gegen 7.15 Uhr alarmierte Feuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz und machte den Flammen ein Ende. Personen kamen nicht zu Schaden.