vor 1 Stunde Karlsruhe Fußball-EM 2024: Karlsruhe zieht Bewerbung zurück

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in einer Pressemitteilung erklärt, haben am heutigen Mittwoch 15 Städte und Stadien ihre verbindliche Teilnahme am Nationalen Bewerbungsverfahren für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 eingereicht. Karlsruhe hat die Bewerbung zurückgezogen.