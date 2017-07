vor 41 Minuten Karlsruhe Für ein starkes Europa: "Puls Europas" versammelt sich in Karlsruhe

"Die Pulse of Europe"-Bewegung geht weiter: Am Sonntag, 2.Juli versammelt sich ab 14 Uhr die "Pulse of Europe"-Vereinigung zum 17. Mal auf dem Platz der Grundrechte am Karlsruher Zirkel.

Im Mittelpunkt stehen dieses mal die Antworten der Parteien auf den "Offenen Brief". Geplant ist, dass sich die einzelnen Parteien zu den wichtigsten Fragen zur Weiterentwicklung Europas äußern. Die Kernaussagen sollen ab 14 Uhr zeitgleich auf allen "Pulse of Europe"-Veranstaltungen verlesen werden.



Man erwarte gespannt die Visionen der Politiker zu einem stärkeren Europa, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Außerdem soll es musikalische Unterstützung aus der Region geben. Das Karlsruher Team hofft auf eine rege Teilnahme, denn alle können mitmachen. "Alle sind aufgerufen, sich für Europa stark zu machen", so die Veranstalter.



"Pulse of Europe" ist eine europaweit verbreitete Bewegung und wurde 2016 in Frankfurt am Main gegründet. Ziel der privat organisierten, überparteilichen und unabhängigen Bürgerinitiative ist es, den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar zu machen.