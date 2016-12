Wer ins Gebirge fährt, denkt nicht immer daran, doch sie können sehr hilfreich sein: Schneeketten. Wer allerdings keine benötigt, kann sie gegen eine Gebühr wieder zurück geben.

Damit Autofahrer sicher durch den Winter kommen, empfiehlt der ADAC Nordbaden bei Fahrten ins Gebirge das Mitführen von Schneeketten. Am Dienstag, 13. Dezember, von 9 bis 17 Uhr, findet in der ADAC Geschäftsstelle Karlsruhe, Steinhäuserstraße 22, ein "Schneeketteninformationstag" statt. Das berichtet der Club in einer Pressemeldung.

Ein Experte eines Schneekettenherstellers informiert und berät kostenlos über das für Autofahrer nach wie vor "sicherste Hilfsmittel bei Eis und Schnee". Überdies helfen die Touristik-Experten des ADAC bei weiteren Fragen rund ums Thema "Mit dem Auto in den Winterurlaub" und informieren beispielsweise darüber, welche Pässe offen sind und welche Strecken nicht mautpflichtig sind.

Für Mitglieder bietet der ADAC Nordbaden den Kauf von Schneeketten mit Rückgabe-Option an: Zunächst wird der komplette Kaufpreis bezahlt, bei unversehrter Verpackung können die Schneeketten wieder zurückgegeben werden. In diesem Fall wird der Kaufpreis abzüglich einer Servicegebühr von 3 Euro pro Tag erstattet.