Um mehr als 700 Bäume hat das städtische Gartenbauamt (GBA) die Fächerstadt in der vergangenen Pflanzperiode bereichert. Das gesetzte Ziel dabei sei stattliche Exemplare zu entwickeln, um dann Karlsruhes Stadtbild und Klima nachhaltig zu verbessern.

502 Baumexemplare, davon 363 Neupflanzungen, wurden laut Pressemitteilung der Stadt im vergangenen Herbst gesetzt. Dieses Frühjahr waren es dann 217 weitere Bäume, so das Gartenbauamt. Als Ersatz für Bäume, die aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten, setzten die GBA-Kräfte 357 Exemplare. Favoriten waren Linden mit einer Anzahl von 259, gefolgt von 99 Ahorn- und 92 Kirschbäumen.

"Zukunftsbäume" in Neureut

Wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, trat vor allem die Allianz Stadtbaumkampagne als Förderer der Stadtbegrünung in Erscheinung. Über seine Umweltstiftung verschaffte der Versicherungskonzern Karlsruhe 125 neue Bäume. Hauptbaumart dieser Maßnahme ist die Linde in der Sorte Tilia cordata "Greenspire" mit insgesamt 56 neuen Bäumen ganz im Neureuter Süden an der Kaiserslauterner Straße.

Weitere 23 Bäume dieser Art wurden in direkter Nachbarschaft an der Schweigener Straße gepflanzt. Im Grünzug an deren Südseite entstand ein Hain mit "Zukunftsbäumen", die für die Herausforderungen des Klimawandels besonders gut gewappnet sein sollen. In Knielingen ergänzen 15 zusätzliche Feldahornbäume in der Sudetenstraße die dort vorhandene Baumreihe zu einer Allee.

Der Technologiepark Vogelsand erhielt 21 Bäume in unterschiedlichen Sorten. Genau so viele dürfen im neuen Baugebiet der östlichen Südstadt auf dessen Grünflächen sprießen.

Grüne Kombilösung

Mit der Fertigstellung der Tiefbauarbeiten in der Kaiserallee im Bereich des Mühlburger Tors konnten dort die ersten zehn neuen Bäume im Zusammenhang mit der Kombilösung ihren Platz finden, wie die Stadt weiter mitteilt. Vier Platanen und sechs Linden tragen zur Wiederbegrünung des Straßenraums am westlichen Ende des künftigen Bahntunnels unter der Kaiserstraße bei.

Neben diesen größeren Pflanzungsaktionen gab es zahlreiche kleinere. Vielfach auf Schulhöfen oder in Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen. Die umfangreichste Maßnahme in dem Bereich bescherte dem Max-Planck-Gymnasium im Zuge seiner Neugestaltung 14 neue Bäume.