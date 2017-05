Fünf BMW in einer Nacht: Autoknacker in Rüppurr unterwegs

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge der Marke BMW im Karlsruher Stadtteil Rüppurr aufgebrochen und hatten es dabei auf Navigationsgeräte, Lenkräder und Tachoeinheiten abgesehen.

Im Heinrich-Heine-Ring nahmen die Autoknacker gleich drei geparkte BMW ins Visier und schlugen im Zeitraum zwischen 22.30 und 4 Uhr jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein um in den Innenraum zu gelangen. Anschließend bauten sie Navigationsgeräte, Tachoeinheiten und Lenkräder aus und nahmen diese mit sich.

An einem weiteren in der Joseph-von-Eichendorff-Straße abgestellten BMW gingen die Täter in gleicher Weise vor und erbeuteten das Navigationsgerät und die Tachoeinheit. Zusätzlich brachen die Diebe in derselben Zeitspanne einen fünften BMW in der Offenburger Straße im Stadtteil Dammerstock auf. Hier entwendeten die Unbekannten das Navigationssystem sowie das Lenkrad.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 in Verbindung zu setzen.