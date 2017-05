vor 2 Stunden Iffezheim Frühjahrs-Meeting in Iffezheim lockt mit Duell der Stars

Das am Mittwoch (16.40 Uhr) beginnende Frühjahrs-Meeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim lockt mit einem Duell der aktuellen Stars des deutschen Turfs. Zum Abschluss der vier Renntage umfassenden Veranstaltung treten am Sonntag