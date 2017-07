vor 23 Minuten Melanie Hofheinz Karlsruhe Früher und heute: So verändert sich das Städtische Klinikum

Das Städtische Klinikum wird in den nächsten Jahren etwa ein Fünftel seiner Nutzflächen erneuern müssen. Seit über 30 Monaten befindet sich das Krankenhaus unter Baustellen-Hand. In den kommenden Jahren wird sich noch viel tun an der Moltkestraße, dennoch haben wir bereits jetzt einen Blick in vergangene Zeiten geworfen und im Karlsruher Stadtarchiv gekramt - viel Spaß beim Durchklicken!